Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik was in shock, stond te trillen’ Politie doet inval op verkeerde adres, richt ravage aan en vertrekt zonder groet of excuses

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Vanuit haar raam maakt Amber een foto van de drie mannen die ’s avonds bij haar aanbellen met een verhaal over problemen met de riolering. Rechts het briefje met bijgevoegde cadeaubon dat Amber van de politie ontving. Ⓒ Eigen foto’s

Het zal je gebeuren: je zit rustig thuis en er bellen mannen aan die zich met een vreemd verhaal naar binnen praten. Even later beukt de politie je deur in. Het overkwam Amber*, die pas na angstige uren ontdekte hoe de vork in de steel zat. „Ik wil daar niet meer wonen.”