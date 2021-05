Veel overlast door brand in Dronten: ’Allemachtig’

De brandweer schaalde op naar ’zeer grote brand’ en ’Grip 1’. „Blusploegen uit Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Urk en hoogwerkers uit Lelystad en Elburg” waren uitgerukt voor de vlammen.

Ruim na middernacht meldde de brandweer, die toen al uren in touw was, nog dat de brand ’nog niet onder controle’ was. „De brand zit nog in het isolatiemateriaal in de gevel.”

Tot in het centrum van Dronten is de brand te merken. Daardoor is een NL-Alert uitgestuurd. De brandweer geeft de waarschuwing af om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.