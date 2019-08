’Hoofdpijn in je milieuhuis’

Sinds de oplevering van 52 super geïsoleerde onderkomens in Zoetermeer hebben meerdere gezinnen die er wonen gezondheidsklachten. Uit metingen van de GGD blijkt dat het CO2 gehalte binnen veel te hoog is.

De huizen zitten door de muurisolatie van maar liefst 37 centimeter dik potdicht en volgens het AD kunnen de aanwezige ventilatoren niet voor genoeg frisse lucht zorgen. Bewoner Dennis de Jong zegt na een nachtje slapen ’naar buiten te moeten rennen’ om bij te komen. De woningcorporatie verklaart in een reactie dat de ventilatie beter moet worden afgesteld.

De woningen hebben driedubbel glas en buiten in de voortuin staat een grote ’systeemkast’ met warmtepomp.

Dezelfde huizen staan ook in Kerkrade, Leeuwarden, Amersfoort, Groningen en Tilburg staan. Daar zouden geen klachten zijn. De ontwikkelaar van de huizen zegt dat de klachten in Zoetermeer ’tussen de oren’ zouden zitten. Het advies is dan ook vaker ’een raam open te zetten’.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952