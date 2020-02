Politieman en vrouw omgekomen bij schietpartij in woning Everdingen

De man is onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Na de schietpartij in een huis aan de Prins Bernhardstraat in de Utrechtse plaats kwam de politie in groten getale en zwaarbewapend ter plaatse. De straat werd afgezet.

„De verslagenheid is groot binnen de hele eenheid. Wij wensen alle nabestaanden veel kracht toe bij het verwerken van dit drama”, meldt de Landelijke Eenheid.

De rijksrecherche doet onderzoek.