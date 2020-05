Nederland speelt massaal de taptoe tijdens dodenherdenking

„Trots op mijn vrouw die de taptoe speelt voor 4 mei”, zo laat Martin Pronk weten op Twitter.

De dochter van Bjorn Schipper speelde in de achtertuin de taptoe op haar saxofoon. „En dan speel je op 4 mei in eigen tuin de taptoe (in voetbaltenue, want dat mocht ook weer vanavond)”, aldus een trotse vader.

In het Friese Wommels beklom Jan Hazenberg de toren in het dorp om vanaf daar de taptoe op zijn trompet te spelen.

Raadslid Frank Schoonbeek uit Zoetermeer zag hoe een buurvrouw haar dwarsfluit erbij pakte. „Met de straat gezamenlijk 2 minuten stilte, na de Taptoe op dwarsfluit door buurvrouw. Indrukwekkend.”

Ook in een binnentuin in Spangen klonk de taptoe.