Honden, sphynxen en papegaai weggehaald uit woning in Limburg

ECHT-SUSTEREN - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft 51 honden, 9 sphynxen (naaktkatten) en een papegaai weggehaald uit een woning in de Limburgse gemeente Echt-Susteren. Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een controle van de dienst. De stank in de woning was volgens de LID niet te harden, omdat de eigenaar van de woning de dieren hun behoefte binnen liet doen en niet of nauwelijks schoonmaakte. Er hing volgens de LID een penetrante ammoniaklucht in de woning, ongezond voor zowel de viervoeters als de vogel. De dieren zijn op een geheime opvang ondergebracht voor een goede verzorging, liet de LID woensdag weten.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming