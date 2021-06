Milieudefensie wil voorkomen dat Shell in hoger beroep gaat

Het olieconcern kan de tijd en energie die nodig is voor een nieuwe rechtszaak beter steken in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, vindt de milieugroepering.

Shell heeft volgens Milieudefensie meermalen de urgentie van het klimaatprobleem erkend. „We hebben nog maar weinig tijd en het is belangrijk voortvarend te handelen. Daar past een hoger beroep niet bij. Het zou eeuwig zonde zijn om nog jaren te debatteren in de rechtszaal, terwijl de wereld snakt naar een oplossing”, stelt Milieudefensie.

De milieugroepering denkt dat een gesprek met het concern moet gaan over „de nieuwe realiteit na het vonnis, de uitvoering ervan en het gedeelde belang om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.”

Een woordvoerder van Shell laat in een reactie weten dat het concern het voorstel zal overwegen, al gaat het bedrijf naar verwachting wel in beroep. Shell zegt dat al eerder is aangeboden om in gesprek te gaan met Milieudefensie. „We zijn het eens dat snelle actie nodig is tegen klimaatverandering en daarom willen we onze bestaande strategie versnellen. De aanpak van de wereldwijde klimaatuitdaging vraagt om actie en dialoog door de gehele maatschappij.”