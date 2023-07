Nieuwe advocaten Taghi willen negen maanden uitstel

Taghi kwam zonder rechtsbijstand te zitten na de arrestatie van zijn advocaat Inez Weski, zij moest daarna noodgedwongen de verdediging neerleggen. Van Berge Henegouwen noemde dit „zeer treurig.” Sinds eind juni heeft Taghi drie nieuwe advocaten. Naast Van Berge Henegouwen zijn dat Arthur van der Biezen en Michael Ruperti. Van der Biezen vroeg zich zeer nadrukkelijk af waarom Weski is aangehouden „op dit tijdstip.” Hij sprak van „procesmanipulatie” door het Openbaar Ministerie. ”„Een van de procespartijen trekt aan de rem en iedereen zit er mee”, aldus Van der Biezen.

Weski is in april gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand is Weski nu weer op vrije voeten.

Er is een levenslange gevangenisstraf tegen Taghi geëist.