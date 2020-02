Oproep aan scholen: controleer loodgehalte in kraanwater

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

DEN HAAG - Scholen doen er goed aan om niet alleen hun gebouw te controleren op loden waterleidingen, maar ook een watermonster te laten analyseren op lood. De PO-Raad geeft dat advies. „Er is namelijk een kleine kans dat geen loden leidingen meer in het schoolgebouw aanwezig zijn, maar er toch een te hoge loodconcentratie aanwezig is in het water dat uit de kranen komt”, aldus de sectororganisatie van het basisonderwijs.