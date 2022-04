Frans van Drimmelen zegt D66-lidmaatschap op

Van Drimmelen raakte afgelopen weekend voor de tweede keer in een jaar in opspraak, na een artikel van De Volkskrant. Daarin wordt hij onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, stalking en seksuele intimidatie. Die aantijging ontkent hij: „In de media zijn nadien enorm veel onwaarheden over mij geschreven en gezegd. Iedereen die dat deed is daar zelf verantwoordelijk voor, maar ik wil hier met klem gezegd hebben dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie.”

’Domme dingen’

Wel stelt hij dat hij ’domme dingen’ heeft gedaan, onder meer door een affaire aan te gaan met een voormalig directeur van het partijbureau. Zij verbrak destijds de relatie. „Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie”, aldus Van Drimmelen, die zegt spijt te hebben van het feit de vrouw ’zich onveilig voelde’. „Ik kan daarin niet functioneren met hetgeen nu op mijn schouders rust. Ik heb ook mijn lidmaatschap van D66 opgezegd”, aldus Van Drimmelen.

Op de achtergrond viel de afgelopen dagen te horen dat het royeren van Van Drimmelen als optie werd gezien bij D66. Dat is nu dus niet meer nodig, maar de kous lijkt hiermee voor de partij allerminst af. Boze leden stuurden afgelopen weekend een open brief naar de partijtop waarin ze openheid van zaken eisen. De partij kwam zelf in zwaar weer door de publicatie, en beraadt zich nog altijd op een verklaring. Vrijdag komt het partijbestuur daarmee naar buiten. Dan landt ook partijleider Sigrid Kaag weer op Hollandse bodem. Zij zat de afgelopen dagen in Washington voor een top van het IMF.