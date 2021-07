Ex-verloofde Johnny de Mol verliest kort geding

Ⓒ ANP

Den Haag - Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, heeft het kort geding tegen de Staat verloren. Kaes had verzocht om de aangifte tegen haar ex over te dragen naar een ander parket omdat werd gevreesd voor partijdigheid. Dit omdat drie aangiftes in het dossier door hetzelfde arrondissement worden behandeld. De rechter heeft het verzoek afgewezen omdat er geen feiten of omstandigheden zijn gebleken „die het vermoeden doen ontstaan dat van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit geen sprake is”, oordeelde de rechter in de rechtbank van Den Haag.