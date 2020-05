Duitsers blijven komen: ’Waarom zou het niet mogen? Bij ons is alles dicht’

De Nederlandse tuincentra in de grensregio deden goede zaken tijdens de Dag van de Arbeid. Ⓒ De Telegraaf

Venlo - ’Ik ga naar het kerkhof’, ’ik moet even wat wegbrengen’ of: ’ik kom voor het tuincentrum’. Talloze Duitsers hebben er vrijdag zo hun redenen voor om ondanks de coronacrisis toch naar ons land te komen. Vooral bij de grensovergang Venlo was het een komen en gaan van oosterburen.