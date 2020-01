VS zetten ruim twintig Saudische studenten uit

De dader, Mohammed Saeed Alshamrani, schoot drie mensen dood en verwondde er acht. Hij werd door de politie doodgeschoten. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Verenigde Staten zetten 21 Saudische studenten aan militaire opleidingsinstituten uit. De stap is een gevolg van het onderzoek naar de schietpartij in december waarbij een Saudische militair in opleiding op mensen schoot op een basis van de marineluchtvaartdienst in Pensacola, Florida. De dader, Mohammed Saeed Alshamrani, schoot drie mensen dood en verwondde er acht. Hij werd door de politie doodgeschoten.