Honderden mensen zónder afstand en mondkapje in Jaarbeurs

De eerste van een reeks testevenementen van Fieldlab vond daar plaats. De grote vraag was hoe dit soort bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, zonder dat het coronavirus een kans heeft zich een weg door het publiek te woekeren.

De Jaarbeurs in Utrecht verwelkomde maandag 500 mensen voor een congres, waarbij sprekers het podium bedraden en mensen achteraf een netwerkborrel konden houden. Waar het ene deel van de aanwezigen nadrukkelijk wél een mondkapje op moest, of bijvoorbeeld afstand moesten houden, hoefden anderen dat juist niet doen in bepaalde situaties.

Verslaggever Koen Nederhof was – getest en al – aanwezig in de Jaarbeurs. Lees zijn tweets terug onderaan dit bericht.

Alle aanwezigen waren maximaal 48 uur voor het begin van het Back to Live Congres getest op corona. Alleen bij een negatieve uitslag én als iemand geen klachten had en voldeed aan andere voorwaarden, mocht plaats worden genomen in de Jaarbeurs. Vijf dagen na de bijeenkomst wordt weer iedereen getest. Daarna volgen bovendien vragenlijsten. Tijdens het congres werden mensen met camera’s gevolgd, zodat later gezien kan worden hoe mensen rondlopen. Ook moesten alle aanwezigen een app geïnstalleerd hebben.

De onderzoeken van Fieldlab Evenementen moeten resultaten opleveren op weg naar veilige evenementen. Zo moet duidelijk worden hoe bijvoorbeeld sneltesten, maar ook luchtkwaliteit en hygiënemaatregelen kunnen worden ingezet. Na dit congres volgen nog een theatershow met Guido Weijers en twee voetbalwedstrijden met publiek, en later twee evenementen in de Ziggo Dome en bij Biddinghuizen.