Piloot gedagvaard omdat hij vlak voor vlucht alcoholonderzoek weigert

Daarop weigerde de gezagvoerder een bloedtest te ondergaan. Omdat het daardoor niet mogelijk was om te onderzoeken of de piloot te veel had gedronken, is de de man gedagvaard. Hij moet op 21 april 2022 in de Haarlemse rechtbank verschijnen.

Bij de copiloot lukte de blaastest wel, hij blies onder de toegestane promillage van 0,2 promille. De vlucht is uiteindelijk met een andere crew vertrokken.

Beide piloten zijn werkzaam bij een buitenlandse luchtvaartmaatschappij, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. Luchtvaartpersoneel mag tien uur voor een vlucht vertrekt geen alcohol drinken. Er wordt ’regelmatig’ gecontroleerd op alcoholgebruik onder vliegtuigpersoneel, meldt de politie.