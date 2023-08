Mali en Burkina Faso: ingrijpen in Niger is oorlogsverklaring

NIAMEY (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Een militair ingrijpen in Niger na de coup zou door Mali en Burkina Faso worden gezien als oorlogsverklaring aan die landen. Dat hebben de bevelhebbers van de naties maandag laten weten in een gezamenlijke verklaring die via hun nationale televisiezenders naar buiten werd gebracht.

Buurlanden Burkina Faso en Mali gingen Niger in de afgelopen jaren voor met staatsgrepen, een in Mali in 2021 en twee in Burkina Faso vorig jaar. De staatsgrepen hadden een antiwesters karakter. De junta's van Mali en Burkina Faso lieten maandag weten dat ingrijpen in Niger "desastreuze gevolgen" zou hebben en de regio zou destabiliseren.

De verklaring kwam na een statement van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS, dat zondag dreigde in te grijpen in Niger als er geen einde komt aan de militaire coup daar. Het landenblok waarschuwde na een spoedoverleg dat de junta een week de tijd kreeg om te vertrekken en de afgezette en gevangengenomen president Mohamed Bazoum te laten terugkeren. De ECOWAS-lidstaten kondigden ook sancties aan tegen de coupplegers.

Mali en Burkina Faso laten maandag weten "uiterst verbaasd" te zijn dat de West-Afrikaanse leiders bereid zijn om hun troepen in te zetten om in te grijpen in een soeverein land, maar hen eerder niet wilden helpen te vechten tegen jihadistische opstandelingen.