Rekenkamer: grote zorgen over miljardenerfenis die kabinet meesleept uit coronacrisis

De Rekenkamer, die elk jaar op Verantwoordingsdag de uitgaven van het kabinet in het afgelopen jaar onder de loep neemt, stelt dan ook dat de overheid nog niet klaar is voor een volgende crisis. „Het ijs is dun. Als we weer in een crisis komen, is de kans dat we weer door het ijs zakken met het uitgeven van publiek geld”, zegt waarnemend Rekenkamer-president Ewout Irrgang. Om daar meteen aan toe te voegen dat die metafoor eigenlijk niet opgaat: „Je kunt niet opnieuw door het ijs zakken, als je nog in het water ligt.”

Zo zijn er nog grote vraagtekens over de miljardenuitgaven uit de coronacrisis. Dat ging voor een groot deel via voorschotten, omdat het geld zo snel mogelijk nodig was om bedrijven en ondernemers te helpen, maar ook om bijvoorbeeld mondkapjes en beademingsapparaten in te slaan.

Honderd miljard

Afgelopen jaar ging het om bijna 100 miljard euro aan voorschotten. Maar bij 5,6 miljard kan de Rekenkamer niet vaststellen dat het terecht is uitgegeven. Dat probleem zit vooral bij het ministerie van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de inkoop van medische hulpmiddelen. Bij 5,1 miljard euro aan voorschotten van dat ministerie zet de Rekenkamer nu vraagtekens: „Publiek geld waarvan wij niet kunnen stellen dat het correct is besteed”, zegt Irrgang.

Ewout Irrgang tijdens een persconferentie over het verantwoordingsonderzoek 2022. Ⓒ ANP

Hij spreekt van een ’cultuurprobleem’ bij het ministerie, dat het beheer volgens hem ’niet belangrijk genoeg’ vindt. Op het ministerie van Sociale Zaken, waar ook miljarden aan economische steun werden uitgegeven, zijn de boeken wel gewoon goed op orde. „Wij vinden dat stiekem best knap”, zegt Irrgang. „Het kan dus wel.”

Aangezien de coronacrisis na het begin van 2022 voorbij was, zijn er wel een stuk minder financiële missers dan in 2021, toen de Rekenkamer veel harder aan de bel trok. „Toch is dit geen reden om de vlag uit te steken”, schrijft de Rekenkamer.

Energiecrisis

Gezien de energiecrisis baart de constatering van de Rekenkamer zorgen. Dit jaar trekt het kabinet miljarden uit aan onder meer een prijsplafond, waarvan vooraf onduidelijk was hoeveel dat zou gaan kosten. De Rekenkamer maakt daar volgend jaar pas de rekening over op, omdat het geld dit jaar wordt uitgegeven.

Sigrid Kaag, minister van Financiën. Ⓒ ANP / ANP

De beschuldigende vinger van Irrgang gaat woensdag ook naar minister Sigrid Kaag (Financiën), die de meeste financiële expertise onder haar hoede heeft. Maar het ministerie van Financiën ’slaagt er niet in’ om die overkoepelende rol goed in te vullen, vindt Irrgang. „We doen ons best, maar het kan en moet altijd beter”, zegt Kaag zelf.

Irrgang deelt nog wel een klein compliment aan de minister uit: „We moeten haar ook prijzen om de resultaten die zij elders heeft geboekt. Het zal krantenlezers verbazen, maar bij de Belastingdienst gaan ook dingen goed.”