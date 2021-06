Koninklijke Marechaussee weigert meer Britse reizigers aan grens

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee ziet een stijging in het aantal Britten dat aan de Nederlandse grens geweigerd wordt. In mei ging het om 81 Britse reizigers. Dit terwijl het in maart en april zo’n veertig Britten per maand betrof.