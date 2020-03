Topman NVWA stapt op

De waakhond ligt al jaren onder vuur vanwege misstanden in slachterijen, ict-problemen en de aanpak van de fipronil-crisis. Onder druk van de Tweede Kamer gaat de inspectiedienst zich ’herbezinnen’.

Dat gaat nu niet meer gebeuren onder leiding van topman Van Lint, hij vertrekt per 1 mei. „Het vertrouwen van de ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk. Daarom heb ik besloten terug te treden”, schrijft hij in een verklaring. „Dit gaat mij aan het hart omdat ik me de komende jaren graag sterk had willen maken voor de NVWA.”

’Herbezinning’

Minister Schouten (Landbouw) laat in een reactie weten dat ze de keuze van Van Lint ’respecteert’. Ze gaat met de NVWA overleg over hoe de ’herbezinning’ verder kan worden opgepakt en over de zoektocht naar een opvolger.

De CU-bewindsvrouw complimenteert de in Den Haag zeer gerespecteerde topambtenaar: „Ik wil Rob danken voor al zijn inspanningen om het werk van de NVWA in goede banen te leiden. Dat heeft hij met grote toewijding en veel liefde voor alle vakmensen gedaan.’

Van Lint startte op 1 juli 2017 bij de NVWA. Voor die tijd was hij onder andere baas van de IND.