Oud-clubgenoten Dumfries kijken samen: ’Als hij WK goed speelt, kunnen we nieuwe tribune kopen’

,,Als we Messi onder controle houden, komen we al een heel eind.” Michel de Kok lacht optimistisch in de kantine van vv Smitshoek. ,,Ik denk dat we met 1-0 of 2-1 gaan winnen. Het is jammer dat er zo weinig fans in Qatar zijn, maar als we erop klappen moet het goedkomen.”

Speciale aandacht bij de vereniging is er voor Denzel Dumfries, die zijn voetballoopbaan bij vv Smitshoek begonnen is. Op de poster waar de gezellige kantineavond aangekondigd werd, staat de rechtsback van het Nederlands Elftal prominent afgebeeld.

Doorsneevoetballer

,,Ik ben eeuwig dankbaar dat ik hem onder mijn hoede heb gehad”, straalt Marco Roos. Hij was trainer van Dumfries bij de F-jes. ,,Mensen vragen me vaak of ik zag aankomen dat hij het Nederlands Elftal zou kunnen halen. Totaal niet! Niemand zag dat. Als ik dat had gezien, had ik nu bij Real Madrid rondgelopen. Het was een doorsneevoetballer. Ik heb ook een jongen als Dylan Vente (nu Roda JC-speler, red.) zien voetballen, dáárvan zag ik dat hij talent heeft. Denzel niet. Hij heeft hier tussen zijn 6e en 16e gespeeld, dat is echt bijzonder in het amateurvoetbal. Normaal worden de spelers al eerder weggeplukt.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Marco Roos trainde Denzel bij de F’jes van Smitshoek. „Die jongen heeft zo’n enorme gunfactor.” Ⓒ Rias Immink

Roos heeft daarom misschien wel extra veel respect voor Dumfries. ,,Op school en op voetbal werd hij uitgelachen als hij zei dat hij ooit voor het Nederlands Elftal wilde spelen. Maar hij is keihard blijven werken. In een schriftje hield hij dan precies bij wat hij gegeten had en hoeveel. Die jongen heeft zo’n enorme gunfactor.”

Zichzelf gebleven

Ook nadat Dumfries weg was gegaan bij Smitshoek bleef hij zichzelf, zegt Roos. ,,Toen hij bij Sparta speelde, kwam hij nog elke week bij het eerste kijken. We hopen dat hij nog een mooie transfer gaat maken, dat is goed voor de club.”

Ook bestuurslid Marcel van den Eijnden is trots. ,,Denzel heeft hier ook nog steeds een woning in de buurt, waar hij heel soms komt. En het leuke is ook: wij spelen zelf ook in het oranje. Zo is hij van het Smitshoek-oranje naar het echte Oranje gegaan!”

Transfers

Dat beaamt De Kok. ,,Dankzij zijn vorige transfers naar PSV en Inter konden we een prachtige kantine bouwen. Laten we hopen dat hij dit WK weer heel goed speelt en een mooie transfer naar Chelsea maakt, dan kunnen we een mooie nieuwe tribune neerzetten!”

En Robin Gaillard denkt dat Dumfries een belangrijke rol tegen Argentinië kan spelen. ,,Hij komt er steeds beter in. In de poulefase ging het moeizaam, maar tegen de VS speelde hij fantastisch. Ik denk dat we met 3-0 gaan winnen! Denzel gaat niet scoren maar wel assists geven.”

Gaat het nog goedkomen?

Gaat het nog goedkomen met het Nederlands Elftal in de tweede helft? Sommige clubleden van vv Smitshoek zien het somber in na de eerste helft. ,,Ik was hier al bang voor”, verzucht Peter van der Veken. ,,We laten ons te veel provoceren door die Argentijnen en spelen te afwachtend. We missen pit en body. En nu moeten we nog maar zien terug te komen. We slaan voortdurend het middenveld over.”

Ook Cor van Herk baalt van de eerste helft. ,,We moeten echt veel meer naar voren gaan spelen, laten zien dat we willen winnen. Die Argentijnen doen dat wel, die klappen er echt op.”

Naarmate de eerste helft vorderde, werd het steeds stiller in de kantine van vv Smitshoek, waar meer dan honderd leden bij elkaar kwamen. Temidden van de ruimte die versierd was met oranjelichtjes en slingers, klonk aanvankelijk nog wat getoeter en ‘Hup Holland Hup’. Maar na de 1-0 van Argentinië zijn enkele tevergeefse kreten van ‘buitenspel’ het laatste wat ten gehore wordt gebracht. Stilletjes drinken de aanwezigen hun bier op.

De leden van de club waar Denzel Dumfries is begonnen met voetballen, zien dat de rechtsback ook nog niet in zijn spel komt. ,,Het is net als in de poulefase”, verzucht Van der Veken. ,,Hij kan niet met snelheid opkomen maar staat er al.”

Er moet echt wat veranderen, zo vindt hij. ,,Ik zou Steven Berghuis brengen in plaats van Marten de Roon. We moeten echt meer risico gaan nemen. Eerlijk gezegd vrees ik ervoor dat het niet meer goed gaat komen.”

Van Herk is iets optimistischer. ,,Doelman Andries Noppert gaat in de laatste minuut mee naar voren en maakt dan de gelijkmaker! En daarna wordt het penalty’s, dat wordt afwachten. Maar ook dan hebben we Noppert.”