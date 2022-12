Oud-clubgenoten Dumfries kijken samen: ’Ik had het hem zo gegund’

Als Argentijn Lautaro Martinez de beslissende penalty scoort, valt het even helemaal stil in de sportkantine aan de Smitshoeksebaan in Barendrecht, waar meer dan honderd clubleden bijeen zijn gekomen. De kantine is versierd met oranje vlaggen en lampjes. Sommige fans blijven secondenlang wezenloos voor zich uitstaren. De WK-droom is voorbij.

Speciale aandacht bij de vereniging was er juist voor Denzel Dumfries, die zijn voetballoopbaan bij vv Smitshoek begonnen is. Op de poster waar de gezellige kantineavond aangekondigd werd, staat de rechtsback van het Nederlands Elftal prominent afgebeeld.

Doorsneevoetballer

„Ik ben eeuwig dankbaar dat ik hem onder mijn hoede heb gehad”, straalt Marco Roos. Hij was trainer van Dumfries bij de F-jes. „Mensen vragen me vaak of ik zag aankomen dat hij het Nederlands Elftal zou kunnen halen. Totaal niet! Niemand zag dat. Als ik dat had gezien, had ik nu bij Real Madrid rondgelopen. Het was een doorsneevoetballer. Ik heb ook een jongen als Dylan Vente (nu Roda JC-speler, red.) zien voetballen, dáárvan zag ik dat hij talent heeft. Denzel niet. Hij heeft hier tussen zijn 6e en 16e gespeeld, dat is echt bijzonder in het amateurvoetbal. Normaal worden de spelers al eerder weggeplukt.”

Marco Roos trainde Denzel bij de F’jes van Smitshoek. „Die jongen heeft zo’n enorme gunfactor.” Ⓒ Rias Immink

Roos heeft daarom misschien wel extra veel respect voor Dumfries. „Op school en op voetbal werd hij uitgelachen als hij zei dat hij ooit voor het Nederlands Elftal wilde spelen. Maar hij is keihard blijven werken. In een schriftje hield hij dan precies bij wat hij gegeten had en hoeveel. Die jongen heeft zo’n enorme gunfactor.”

Ook nadat Dumfries weg was gegaan bij Smitshoek bleef hij zichzelf, zegt Roos. „Toen hij bij Sparta speelde, kwam hij nog elke week bij het eerste kijken. We hopen dat hij nog een mooie transfer gaat maken, dat is goed voor de club.”

Ook bestuurslid Marcel van den Eijnden is trots. „Denzel heeft hier ook nog steeds een woning in de buurt, waar hij heel soms komt. En het leuke is ook: wij spelen zelf ook in het oranje. Zo is hij van het Smitshoek-oranje naar het echte Oranje gegaan!”

Tenminste niet gemist

En de leden van de club balen extra voor rechtsback Denzel Dumfries, die juist bij vv Smitshoek begonnen is. „Ik had het hem zo gegund”, verzucht Adam Pakuszewski. „Vorige wedstrijd scoorde hij tegen de Verenigde Staten en dat was prachtig. Maar ja: de geschiedenis herhaalt zich. Wéér verloren na penalty’s op een WK tegen de Argentijnen, heel zuur.”

Anna durfde niet te kijken tijdens de penalty’s. „Ik vind dat altijd zo vreselijk. En dit is enorm balen. Maar ze hebben in ieder geval geknokt tot de laatste seconde en zijn mooi teruggekomen, daar kunnen ze echt wel trots op zijn.”

Peter van der Veken baalt ook. „Het is ook jammer dat Dumfries helemaal niet in het spel voorgekomen is. Het enige positieve: hij heeft in ieder geval geen penalty gemist.” Voorafgaand aan de penaltyserie probeerde Van der Veken er samen met clubgenoot Cor van Herk nog de moed in te houden. „Andries Noppert stopt als enige een pingel, die van Messi”, lachten ze. „Met 1 hand.”

Gemengd gevoel

Al met al blijven de fans met een gemengd gevoel achter. „Als je op dit toernooi terugkijkt, was het toch niet geweldig”, zegt Van der Veken. „Het leefde in Nederland niet zozeer als andere jaren. Er waren geen volle pleinen en er is een hoop gedoe over Qatar geweest. En het voetbal was de meeste wedstrijden van ons ook niet geweldig. Maar we hebben deze wedstrijd wel mooi geknokt.”

Pakuszewski noemt het toernooi ’wisselend’. „De eerste twee wedstrijden van de groepsfase waren echt heel slecht. De derde was al beter en tegen Amerika hebben we ons herpakt. En deze wedstrijd vond ik uiteindelijk nog wel top. We hebben de tweede helft en de verlenging echt wel goed gespeeld. Alleen koop je daar uiteindelijk niks voor: de geschiedenis herhaalt zich.”

„Tja”, verzucht Van der Veken. „Over vier jaar weer een kans.” Lachend: „Dat schiet al op!”

En in de sportkantine van vv Smitshoek? Daar komt de sfeer er na afloop alsnog in als de dj de muziek in gang schiet. De clubleden en Oranje-fans gaan toch nog de dansvloer op.