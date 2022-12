Oproep: te trappelen om terug naar China te gaan?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Reizigers bij de douane op de luchthaven van Peking. Ⓒ REUTERS

De Chinese overheid heeft bepaald dat de quarantaineplicht voor reizigers naar het land binnenkort voorbij is. Per 8 januari is daarmee vrij verkeer naar de Aziatische grootmacht weer min of meer mogelijk.