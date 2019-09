Man overleeft kanker (2x) en wint miljoenen in loterij

Stu MacDonald kocht wekelijks een Megabucks-ticket en wekelijks voegde zijn vrouw hem toe: „Koop wel het winnende lot!” Op 7 september vergat Claudia MacDonald die boodschap en inderdaad, juist op die dag tikte Stu het gouden lot op de kop, zo schrijven Amerikaanse media.

„Ik ben een bevoorrecht mens”, zegt MacDonald in een verklaring. „Eerst overleef ik kanker twee keer en u sta ik hier! Dit is geweldig”

De jackpot in de Megabucks-loterij was goed voor zo’n 4,6 miljoen dollar, zo’n 4,15 miljoen euro. Stu koos voor een uitbetaling in een keer: dat is de helft van de hoofdprijs. Na belastingen houdt hij daar ongeveer 1,4 miljoen euro aan over.

MacDonald kocht zijn kaartje in een café. Ook daar is men dolgelukkig, want daar werd een bonus van dik 41.000 euro aan uitgekeerd.