Neushoornvrouw schrikt zo van nieuw mannetje in dierenpark, dat ze verdrinkt

Limpopo was in het kader van een fokprogramma vorige maand naar het park gebracht. Het was de bedoeling dat hij met Elena en haar zus, Zahra, zich zou voortplanten. Maar dat liep totaal uit de hand.

De neushoorndames schrokken ontzettend toen Limpopo vanochtend het terrein op kwam wandelen. De vrouwtjes renden hard weg, met als gevolg dat Limpopo de achtervolging inzette. Hij had zijn pijlen vooral gericht op Elena. Na een kwartier hard rennen, raakten de dieren uitgeput.

,,Elena liep richting een ondiepe waterpoel en gleed, waarschijnlijk door haar vermoeidheid, uit. Zij belandde op haar zij in het water en kon slecht overeind komen’’, laat het dierenpark weten. Limpopo moest door de verzorgers uit haar buurt weggelokt worden, waardoor ze later pas het vrouwtje konden helpen. ,,Helaas kwam deze hulp voor Elena te laat en bleek zij al verdronken te zijn.’’

Het is niet eerder voorgekomen dat een introductieproces tussen mannen en vrouwen een dodelijk afloop heeft. Het park is zeer verdrietig. ,,Wat het voor het fokprogramma in het park betekent, is nu nog niet duidelijk.’’