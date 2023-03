Terwijl meeste Nederlanders slapen was Marcel de eerste die ging stemmen: ’Werk is gedaan!’

Terwijl het overgrote deel van Nederland al lekker lag te slapen gingen op verschillende plaatsen, waaronder Castricum en Zwolle, precies om 00.00 uur de stembussen open.

In het Noord-Hollandse kustplaatsje Castricum is de vroege openstelling van de stembus inmiddels een traditie die tien jaar geleden begon op initiatief van VVD-burgemeester Toon Mans. Door het openen van het stembureau naast het treinstation wilde hij meer aandacht voor verkiezingen en ook jongeren die thuiskomen na een avondje stappen verleiden om te gaan stemmen.

Dit jaar kwamen er enkele tientallen mensen naar het middernachtelijk stembureau. Daar werden ze welkom geheten door burgemeester Mans die gezellig zijn hond had meegenomen.

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

Strijd

De nachtelijke opening van het stembureau lokte bij afgelopen verkiezingen een kleine strijd uit om de titel ’eerste stemmer’. Deze strijd werd dit keer gewonnen door Marcel Steeman die ruim voor middernacht al klaar stond om zijn stem uit te brengen. Steeman staat namens D66 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten. De D66’er was gepast trots op zijn eerste ’verkiezingswinst’. „Nou, ik hoef geen campagne meer te voeren. Het werk is gedaan!”

Normaal gesproken zijn de stembureaus (ongeveer 10.000) geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Het is echter toegestaan om de stembussen eerder openen, zoals Castricum en Zwolle doen. Later sluiten dan negen uur op de avond van de verkiezingen, is niet toegestaan volgens de Kieswet.

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

Provinciale Staten

Woensdag 15 maart 2023 staat in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de parlementen van de 12 provincies in Nederland. Het aantal zetels in de Staten is deels gebaseerd op het aantal inwoners van de provincie. Zeeland, de provincie met het minste aantal inwoners, heeft 39 zetels in de Staten. De provincies met de meeste inwoners (Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland) hebben elk 55 zetels in de Staten.

Nederlandse kiezers lopen niet warm voor de provinciale verkiezingen maar vier jaar geleden was de opkomst met 56,2% onverwacht hoog en op het hoogste punt in de afgelopen 30 jaar. Dit keer mogen bijna 13,3 miljoen mensen naar de stembus. Daarvan zijn 800.000 jongeren die voor de eerste keer mogen stemmen voor de Provinciale Staten, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tegenover die nieuwe, jonge kiezers staan de ouderen. Bij deze verkiezingen is bijna 27 procent van de kiezers 65 jaar of ouder, aldus het CBS. De vergrijzing van Nederland is hier ook zichtbaar want bij verkiezingen in 2003 was nog maar 18 procent 65-plus.

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

Landelijke politiek

De stemmen voor de Provinciale Staten hebben ook invloed op de landelijke politiek omdat de leden van de staten de leden van de Eerste Kamer verkiezen. Iets na 21.00 uur woensdag worden de eerste uitslagen van de provinciale verkiezingen verwacht.

Naast stemmen voor de staten van de twaalf provincies kunnen kiezers ook stemmen voor de samenstelling van de besturen van de 21 waterschappen in Nederland.