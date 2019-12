Negenjarige in ziekenhuis na inslikken speelgoed adventskalender

De bewuste adventskalender werd door de ouders van Lyam voor hun kinderen gekocht. Elke dag mocht er een vakje opengemaakt worden, wat dan een cadeautje oplevert. Het onderdeel waarbij het misging, is een stukje van een speltrompetje. „Lyam kwam plots in paniek naar beneden. Hij was blauw uitgeslagen en kreeg geen lucht meer. Een wit onderdeeltje van het trompetje was in zijn keel en vervolgens in zijn longen beland”, zo vertelt zijn vader Claudio aan Het Nieuwsblad.

De ouders besloten vlug met hun zoon naar de Eerste Hulp te gaan. Doordat het onderdeel van plastic was, konden artsen het niet zien op scans. Een ander ziekenhuis moest uiteindelijk te hulp schieten. „Het UZ Leuven is samen met het UZ Gent het enige ziekenhuis in België waar ze zoiets kunnen verwijderen met een bronchoscopie. Een zeldzame ingreep waarbij men met een slangetje en een camera in de luchtwegen gaat.”

Het onderdeeltje is verwijderd en met Lyam gaat het goed, al zijn z’n longen nog wel geïrriteerd. Aldi heeft laten weten het voorval te onderzoeken. Het speelgoed in de kalender is geschikt bevonden voor kinderen vanaf drie jaar.

In Nederland lanceerde de supermarktketen ook adventskalenders, vooral die gevuld was met flesjes wijn trok enorm de aandacht.