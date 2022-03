Duizenden mensen op Malieveld voor demonstratie over jeugdzorg

Dinsdag hebben jeugdzorgmedewerkers voor 24 uur het werk neergelegd, omdat ze vinden dat er te weinig geld is voor hun sector, dat de werkdruk te hoog is en dat de wachtlijsten te lang zijn. De deelnemers aan het protest werd gevraagd een hartgebaar te maken met de handen, ten teken van steun aan de collega's in de spoedeisende hulp die wel moeten werken vandaag.

Op het Malieveld zijn spandoeken te lezen met teksten als 'Miljarden in de pot, hele jeugdzorg kapot' en 'Jeugdzorg in nood, Den Haag wat is dit voor gekloot'. Een van de spreeksters op de demonstratie zei dat het "code zwart" is voor de jeugdzorg. Onder meer leden van vakbonden FNV en CNV zijn aanwezig bij het protest. De stemming is goed onder de aanwezigen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak de menigte ook nog toe. "Ik ben hier om naar jullie te luisteren. Er wordt te vaak over jullie gepraat, maar niet met jullie", zei Van Ooijen. De staatssecretaris gaf ook aan graag veranderingen te willen doorvoeren. "Dat wil ik doen met suggesties vanuit het veld. Ik wil knokken voor ieder kind, net als de jeugdzorgmedewerkers."