Auto’s en 4 ton in beslag genomen bij recyclingbedrijf Venlo

De politie en de FIOD doorzochten zaterdag ook een accountantskantoor en de woningen van drie functionarissen van het bedrijf. Daarbij krijgen ze hulp van twee gespecialiseerde teams van Defensie. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes of ruimtes met weinig of geen licht. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken.

Het strafrechtelijk onderzoek op het bedrijfsterrein zal volgens justitie waarschijnlijk enkele dagen in beslag nemen. De omgeving van het pand aan de James Cookweg is afgezet. Ook er zijn hekken met grote zwarte zeilen rond de toegangspoort geplaatst om inkijk te voorkomen.

De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd voor de doorzoeking.