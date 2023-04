Massadonor moet stoppen met verstrekken sperma

Meijer betoogde tijdens de zaak dat hij zelf is opgegroeid in een groot gezin. „Het grootste geluk van de wereld” noemde hij dat. Dat geluk gunt hij ook al zijn bijna 600 donorkinderen, zei zelfbenoemd massadonor Meijer in de rechtbank van Den Haag. Voor de ouders van zijn donorkinderen is het juist een horrorscenario.

Een poging van de rechter om de partijen er onderling uit te laten komen, strandde op de onwil van Meijer: „Ik wil geen dwangsom, ik wil mijn vrijheid behouden.”

Hij doneert al twee jaar niet meer bij klinieken, zei hij. Maar als zich wensouders bij hem melden, dan wilde hij nog steeds de mogelijkheid hebben om ze te helpen. Dat doet hij niet voor zichzelf, benadrukte de massadonor. Hij wil juist mensen helpen die „diep verdrietig zijn omdat ze zelf geen kinderen kunnen krijgen.”

Het gevraagde verbod komt feitelijk neer op „juridische castratie”, vinden Meijer en zijn advocaat Richard van der Zwan. „Meijer is baas in eigen lichaam. Mensen hebben tegenwoordig het recht op abortus, op euthanasie, maar ook op voortplanting.”

Maximum

Advocaat Mark de De Hek wees namens de ouders op meerdere wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat het niet voor niets is dat in Nederland een maximum van 25 kinderen per donor geldt. „Er is bovendien geen recht op donor zijn.”

Meijer zelf vindt absoluut niet dat hij gevaren in het leven roept. Integendeel. Volgens hem vinden ’zijn’ donorkinderen het allemaal geweldig om zoveel halfbroers en -zussen te hebben, en heeft hij een goed contact met ze.

Van der Zwan: „Hij komt op verjaardagen, bij diploma-uitreikingen, afzwemmen. En op vaderdag sturen kinderen hem allemaal leuke knutselwerkjes. En inteelt? Wat is de kans dat donorkinderen een relatie met elkaar krijgen zonder dat ze elkaar vertellen dat ze zijn verwekt met donorzaad?”

Dolle stier

Meijer vond dat hij onrechte wordt afgeschilderd „als een dolle stier met voortplantingsdrift.” Hij protesteerde tegen het feit dat hij „als klein mannetje opeens tot het gezicht van massadonoren wordt gemaakt. Terwijl negen klinieken die met massadonoren werken ongemoeid worden gelaten.”

Hij veroorzaakt geen gevaar, vond Meijer. „Er is juist sprake van een geheel nieuw concept. Het is aan ons volwassenen om daar vorm aan te geven.” Op de vraag van de rechter hoe de kinderen zelf moeten omgaan met een familie met 550 of 600 broertjes en zusjes gaf hij geen antwoord.

Volgens de advocaten De Hek en Van Rest van de Stichting Donorkind, hebben veel ouders juist het gevoel dat ze ongewild deel zijn gaan uitmaken van een „raar sociaal experiment.” Meijers zou hen bovendien hebben voorgelogen over de hoeveelheid donaties en de ouders in de zittingszaal ten onrechte wegzetten als „een klein groepje boze mensen.”

