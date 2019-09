OR-voorzitter politie in beroep tegen ontslag

UTRECHT - In de rechtbank in Utrecht is een zitting van de bestuursrechter van start gegaan in de zaak van Frank Giltay, de voormalig voorzitter van de Ondernemingsraad van de politie. Hij vecht zijn strafontslag aan. De zaak bij de bestuursrechter staat los van een andere strafzaak wegens fraude. Die zaak had vorige week moeten beginnen, maar Giltay kwam onverwacht zonder advocaat te zitten.