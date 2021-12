Financieel

’Samsung wil farmaceut Biogen kopen’

De Zuid-Koreaanse techreus Samsung is in onderhandeling over de overname van producent van geneesmiddelen Biogen. Dit meldt de Zuid-Koreaanse krant The Korea Economic Daily op basis van ingewijden. Met de deal zou een bedrag van 40 miljard dollar zijn gemoeid, omgerekend dik 35 miljard euro.