Man opgepakt in Roosendaal voor mishandeling buschauffeurs

De aangehouden man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, beledigde de agenten en spuugde een van hen vol in het gezicht. Toen hij later werd voorgeleid voor de hulpofficier van justitie zei hij dat hij corona heeft, meldt de politie.

De agent en de buschauffeurs hebben aangifte gedaan wegens mishandeling.