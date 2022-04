Medewerkster tbs-kliniek Limburg neergestoken door patiënt

De Rooyse Wissel laat in een statement weten enorm geschrokken te zijn van de gebeurtenis. „Onze eerste aandacht gaat uit naar de opvang van onze medewerkers en patiënten”, aldus de kliniek in een statement. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. „De resultaten van het onderzoek wachten we af. Vanzelfsprekend doen wij ook intern onderzoek.”

Het is niet de eerste keer dat de Rooyse Wissel te maken heeft met een ernstig incident. Vorig jaar september beroofde een tbs’er zich van het leven in de kliniek. De man werd gevonden door medewerkers van de kliniek. Drie jaar daarvoor pleegde ook een tbs’er zelfmoord in de instelling.

Onbegeleid verlof

Vorig jaar juni zou een tbs-patiënt van de Rooyse Wissel tijdens onbegeleid verlof drie minderjarige meisjes hebben aangerand in Venrey. Die waren destijds 5, 11 en 13 jaar oud. De man was al eerder veroordeeld voor het betasten van drie minderjarige meisjes in Rotterdam. Na een gevangenisstraf begon hij met een tbs-traject. In 2013 werd hij al in de kliniek op het bezit van kinderporno.

Bekijk ook: Gevangenissysteem in Nederland moet grondig herzien worden

De kliniek kwam in 2019 negatief in het nieuws nadat een patiënt verschillende video’s maakte in de instelling die hij op YouTube plaatste. Hij liet beelden zien van wat volgens hem wiet was die in de kliniek werd gekweekt en stond enig moment alleen in een ruimte met een kartelmes. Hij maakte die beelden met de camera van een telefoon en een smartwatch. Patiënten mogen in principe geen camera’s hebben en ook geen internettoegang.

Ontsnapt

De man die dat deed ontsnapte eerder al uit zijn kamer. Hij slaagde er toen in zijn celdeur te openen en lange tijd alleen in het complex rond te dwalen. In de video’s op YouTube suggereerde hij dat hij opnieuw deuren kan openmaken.

Naast tbs’ers worden ook patiënten met ernstig psychiatrische problemen in de Rooyse Wissel behandeld en verpleegd. Naast de tbs-kliniek is er ook een Forensisch Psychiatrische Kliniek, waar mensen worden behandeld die een andere maatregel dan tbs opgelegd hebben gekregen.

Tips? Mail naar g.frankenhuis@telegraaf.nl