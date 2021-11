Politie Italië arresteert honderd leden van ’Ndrangheta-maffia

Dat melden Italiaanse media waaronder het persbureau ANSA.

De aanhoudingen vonden plaats tijdens gecoördineerde invallen in Milaan, Florence, Livorno en Reggio Calabria. De politie heeft beelden gedeeld van enkele invallen.

Justitie ziet de verdachten niet als lievertjes. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een maffiaorganisatie, afpersing, illegaal wapenbezit, witwassen van geld, belastingfraude, corruptie en drugshandel.

Bij de invallen is een grote hoeveelheid cocaïne uit Zuid-Amerika in beslag genomen, volgens ANSA ruim een ton.

Molè-familie

Bij het onderzoek is vooral de Gioia Tauro-clan ontmanteld, een syndicaat in de gelijknamige havenstad in het zuidelijke puntje van de ’laars’ van Italië, met vertakkingen in Lombardije en Toscane. Het zijn groepen met ’een zekere autonomie’, maar ze opereren in ’nauwe synergie’, aldus ANSA.

Vooral de Molè-familie zou op de korrel zijn genomen. De bekende crimineel Girolamo Molè (60) zit meerdere levenslange celstraffen uit, terwijl zijn vader Antonio Molè wordt gezien als een historische leider van de Gioia Tauro-clan. Er zijn nog twee andere zonen, Domenico en Rocco.

Broedermoord

De Molé-clan opereerde lang samen met de Piromalli-clan, waarmee familieverbindingen ontstaan. Vaak werden ze in een adem genoemd (Piromalli-Molè-clan) en samen hebben de twee families een ijzeren grip op de lokale economie gekregen. „De Molè-familie is de militaire tak van de Piromalli-clan”, zo verwoordde voormalig voorzitter van de Italiaanse parlementaire anti-maffiacommissie Francesco Forgione het.

Maar en kwam een kink in de kabel. Een ruzie over een contract voor transport in de haven escaleerde en Rocco Molè werd doodgeschoten. Furie alom in de familie. Domenico wilde wraak nemen en alle leden van de rivaliserende Piromalli-clan uitmoorden, maar Girolamo was voorzichtiger. Hij wilde vreedzame onderhandelingen. „We hebben honderd jaar geschiedenis en familiebanden, dat kunnen we niet uitwissen”, zei hij vanuit de cel tegen zijn broer.

De Rocco Molè-moord is nog steeds in nevelen gehuld. Sindsdien wordt de dood van een neef van de Piromalli-familie in verband gebracht met de wraak vanuit het kamp Molè. Hoe de families nu in contact staan, is niet helemaal duidelijk, maar de verhoudingen zouden nooit meer geworden zijn zoals het was.

’Ndrangheta

De ’Ndrangheta is gevestigd in Calabrië, een regio in het zuiden van Italië, maar is wereldwijf actief. De organisatie wordt beschouwd als een van de grootste spelers in de internationale drugshandel en bestaat uit talloze afdelingen die met elkaar in contact staan, veelal langs familielijnen.