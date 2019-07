Nederlandse vrouw met drie dochters neergestoken in Londen

Het huis waar de vrouw en drie dochters zaterdag werden aangetroffen. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar, maar liggen nog in het ziekenhuis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Londen - Een vrouw en drie dochters, allemaal jonger dan 12, zijn zaterdagmiddag neergestoken in Noord-Londen. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar, maar liggen nog in het ziekenhuis. Een buurvrouw zegt tegenover The Daily Mail dat het om een Nederlandse vrouw gaat.