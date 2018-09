Met zijn allen in de Pinksterfile

Het is drukker dan normaal; vanwege het pinksterweekend gaan veel mensen er een paar dagen tussenuit. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is vrijdagmiddag druk op de Nederlandse wegen. De verkeersdruk is ongelijk verdeeld, stelt de ANWB. In de Randstad verloopt de avondspits „relatief bescheiden. Maar in het midden en zuiden daarentegen....”, twittert de verkeersdienst.