Beer in Italië ter dood veroordeeld

Fabio Misseroni (59) en zijn zoon Christian (28) waren afgelopen week aan het wandelen in de bergen toen ze op de beer stuitten. Het dier beet Christian in zijn been waarna Fabio op de rug van de beer sprong. Maar ook Fabio kwam niet ongeschonden uit de strijd: hij brak zijn been op drie plekken. De twee wisten uiteindelijk te ontkomen doordat Christian op een neer ging springen en in zijn handen klapte om de beer bij zijn vader weg te houden. De beer rende daarna het bos in.

Door middel van dna, afkomstig uit de wonden en de kleren van vader en zoon, wordt nu geprobeerd om de beer te vinden. Dierenorganisaties zijn hier niet blij mee en willen dat het doodschieten wordt uitgesteld totdat het onderzoek klaar is. Fabio en Christian ontkennen de beer uitgedaagd te hebben.

In Italië vinden er regelmatig confrontaties plaats tussen mensen en beren. Vorige maand nog filmde een familie hoe er opeens een beer achter de 12-jarige Alessandro opdook. Hij wist te ontsnappen door rustig weg te lopen.