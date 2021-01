Vrouw wil naar Arnhem fietsen, pakt snelweg A348

Buitenland

Jongen (2) op loopfietsje tweemaal overreden, maar overleeft

Een tweejarig kind is in het Zwitserse Oberentfelden tot tweemaal toe met zijn loopfietsje overreden door een parkerende automobilist. De jongen hield aan het ongeluk slechts botbreuken over, meldt de politie in het district Aargau zaterdag.