Listeria-bacterie gevonden in leverworst AH

DEN HAAG - Supermarktketen Albert Heijn haalt de ’AH Leverworst (170 gram in plakjes)’ terug vanwege listeria. De bacterie is bij een kwaliteitscontrole gevonden in de pakjes met een maximale houdbaarheidsdatum van 2 september 2019. Het gaat alleen om de producten met deze specifieke houdbaarheidsdatum.