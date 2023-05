Kogel door kerk: historische vernieuwing pensioenstelsel krijgt groen licht

Daarmee is na zo’n 15 jaar aan (geklapte) onderhandelingen, talloze vragen van Kamerleden en tientallen uren debat de weg vrij voor de overgang van zo’n 1500 miljard euro aan pensioenvermogen naar het nieuwe stelsel. Daarover bereikten de coalitie, werkgevers en vakbonden in 2019 al een akkoord. De uitwerking daarvan in de pensioenwet is nu definitief rond.

„Dit is een belangrijke stap”, zegt Schouten in een eerste reactie. „Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft, voor de mensen die nu al met pensioen zijn, voor de mensen die werken en voor toekomstige generaties.” Zij ziet daarin ook een ’grote verantwoordelijkheid’: „Om de overgang zorgvuldig te doen en te zorgen voor goede informatie over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in de oudedagsvoorziening van Nederlanders.”

Om het pensioendebat tot een goed einde te brengen, moest minister Schouten dinsdag nog wel een laatste hobbel nemen. Tijdens de laatste van vele debaturen volgde dinsdag in de senaat nog een lange grondwettelijke discussie, waarbij de voorstanders van het nieuwe pensioen de poot stijf hielden.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ anp

Ⓒ ANP

Tegenstanders

De tegenstanders dachten nog een laatste strohalm – vorige week opgemerkt door SP-senator Kox – te grijpen in een poging de wet voorlopig te dwarsbomen. De overgang naar het nieuwe stelsel zou namelijk ook raken aan de wet achter de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers. Voor een aanpassing daarvan, en dus voor het aannemen van de pensioenwet, zou volgens de grondwet een tweederde meerderheid nodig zijn.

Dat betoogden niet alleen SP’er Kox en andere senatoren van partijen die zich tegen de pensioenwet keerden. Daarnaast waren er ook hoogleraren staatsrecht die de Eerste Kamer maandag adviseerden om niet over de wet te stemmen. In de Tweede Kamer was er namelijk net geen tweederde meerderheid voor, die volgens deze rechtsgeleerden wel nodig was geweest.

Maar in de senaat beperkte het verzet zich tot de verklaarde pensioentegenstanders. Senatoren van de zogenoemde ’pensioencoalitie’ (VVD, D66, CDA, CU, PvdA en GL, de partijen die zich achter de wet scharen) zagen niks in het verzet. Volgens PvdA’er Crone hielden de hoogleraren er wel een heel ’strikte’ lezing van de grondwet op na. Volgens hem ging het alleen om technische wijzigingen aan het politieke pensioen en was daarvoor een ’gewone’ meerderheid ook genoeg.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Niet onder de indruk

Ook D66 was niet onder de indruk van het staatsrechtelijke verzet. „Het leek een constitutionele bazooka, maar dat is het niet”, zei D66-senator Backer. „Het is een waterpistool.” De SGP liet ook weten zich er prima in te kunnen vinden als minister Schouten het ’gebruikelijke pad’ van een gewone meerderheid zou kiezen.

Bekijk ook: Groen licht voor pensioenstelsel in zicht na toezeggingen Schouten

Daarmee was ook de laatste hobbel voor de pensioenwet genomen. Eerder was er in de senaat verzet omdat de wet ternauwernood afgehandeld zou worden door de huidige Eerste Kamer, op de dag dat de nieuwe senaat werd gekozen. Overigens zouden de voorstanders van de pensioenwet ook in de nieuwe senaat in de meerderheid zijn.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Henk Otten tijdens het debat in de Eerste Kamer over de pensioenwet Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Minister Schouten moest in de Eerste Kamer nog wel toezeggingen doen om onder meer PvdA, GL, SGP en het CDA aan boord te houden. Die partijen maakten zich zorgen dat de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel te kort zou zijn. Schouten mikte nog op januari 2027 als deadline, maar stelde dat na vragen uit de Eerste Kamer met een jaar uit. Daarbij staat de deur ook nadrukkelijk op een kier voor verder uitstel, mocht de pensioensector toch nog tijd tekortkomen.

Daarnaast wilden de linkse partijen graag dat er een permanente regeling komt voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te gaan. Schouten verwees daarvoor naar de vakbonden en werkgevers die daar onderling uit moeten komen en beloofde daar een vinger aan de pols te houden. Daar nam links voorlopig genoegen mee.

Ⓒ ANP