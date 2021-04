Gemeente door het stof voor weghalen boomhut: speelgoed als goedmakertje

Donderdagochtend zag Floris van den Bogaert (11) hoe de gemeente de boomhut afbrak waar hij en zijn vriendjes twee maanden aan gewerkt hadden. „Ik vroeg waarom ze onze boomhut weghaalden en kreeg als antwoord dat er iemand geklaagd had.”

Ouders uit de buurt waren verbaasd en teleurgesteld dat dit zonder enige communicatie was verlopen. „Het gaat ons vooral om de manier waarop dit is verlopen”, aldus moeder van drie Sarah Briemer. „De hele buurt vond dit leuk, ook bewoners zonder kinderen. Dat de gemeente het dan na één klacht weghaalt, zonder even te overleggen of het schriftelijk mee te delen, vinden we heel erg jammer.”

Sorry

De gemeente biedt nu excuses aan en laat weten dat ze beter hadden moeten aankondigen en uitleggen waarom de hut verwijderd moest worden, aldus een woordvoerder. Om het goed te maken, krijgen de buurtbewoners deze week een brief in de bus met uitleg. Daarnaast brengen ze ook buitenspeelgoed voor de kinderen.

,,We snappen de teleurstelling bij de kinderen (en hun ouders). We hebben besloten de kinderen uit de buurt rondom de Fagelstraat alsnog een brief te sturen met deze uitleg en waarin we hen wat buitenspeelgoed aanbieden voor de schrik.’’