LIVE | Vaccinatielocatie Drachten dicht door wateroverlast

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

12.32 - België gaat ook 16 en 17-jarigen vaccin aanbieden

België gaat ook tieners van 16 en 17 een vaccin aanbieden tegen het coronavirus. Dat maakte de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke bekend, na overleg met collega's uit andere delen van het land. De ministers volgen het advies van de Belgische Taskforce Vaccinatie.

„Vlaanderen zal snel schakelen: 16-17 jarigen met onderliggende aandoeningen zullen binnenkort hun uitnodiging ontvangen”, aldus een officiële verklaring op de website van Beke. De jongeren hebben geen toestemming nodig van hun ouders om zich te laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin aangeboden van Pfizer/BioNTech.

Jongeren worden doorgaans minder ziek van corona en belanden daardoor ook minder snel in het ziekenhuis. Toch denkt Beke dat het zinvol is om de groep te vaccineren. „Door zich te laten vaccineren, beschermen ze anderen en dragen ze bij aan groepsimmuniteit”, schrijft de christendemocraat op Twitter.

11.19 - Vaccinatielocatie Drachten gesloten wegens wateroverlast

De vaccinatielocatie in Drachten is zaterdag tot 13.00 uur gesloten in verband met wateroverlast. De mensen die ’s ochtends een afspraak hadden staan, mogen ’s middags vanaf 13.00 uur langskomen om hun vaccin alsnog te krijgen.

Door de zware regenbuien van vrijdagnacht is er op veel plekken wateroverlast geconstateerd.

10.07 - China keurt coronavaccin goed voor kinderen

China heeft het coronavaccin van Sinovac via een spoedprocedure goedgekeurd voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is de eerste keer dat een groot land de weg vrijmaakt voor het vaccineren van peuters tegen het coronavirus.

Uit onderzoek onder enkele honderden proefpersonen kwam naar voren dat het vaccin voor kinderen net zo veilig en effectief is als voor volwassenen, zei Sinovac-topman Yin Weidong tegen de Chinese staatstelevisie. De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt wanneer ze ook daadwerkelijk willen beginnen met het vaccineren van minderjarige Chinezen.

In China kunnen op dit moment alleen volwassenen zich laten inenten tegen het coronavirus. De bijna 1,4 miljard inwoners tellende volksrepubliek heeft tot dusver ruim 723 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Het land heeft de binnenlandse uitbraak van het coronavirus ook grotendeels onder controle gekregen met strenge maatregelen.

Yin zei ook dat zijn bedrijf onderzoekt of het zinvol is mensen nog een derde vaccindosis te geven, in plaats van de huidige twee. De eerste onderzoeksresultaten zijn volgens hem veelbelovend. De topbestuurder benadrukte wel dat verder onderzoek nodig is voordat Sinovac met een concrete aanbeveling kan komen over wanneer zo’n derde dosis toegediend zou moeten worden.

07.57 - Dodental door coronavirus in België boven de 25.000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in België steeg zaterdag tot 25.014. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Bij ruim een miljoen mensen is sinds het begin van de pandemie vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Sciensano laat weten dat in de periode 26 mei-1 juni gemiddeld 12,9 patiënten per dag overleden. Het gaat om een daling van meer dan 26 procent. Ook op andere punten lijkt het de goede kant op te gaan met de strijd tegen het virus. Alle coronacijfers, zoals ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen, vertoonden de afgelopen tijd een dalende lijn.

Het officiële dodental in het circa 11 miljoen inwoners tellende België valt hoger uit dan in Nederland. Daar meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat tot dusver zo’n 17.679 sterfgevallen zijn vastgesteld. Het aantal positieve testen in Nederland ligt met ruim 1,6 miljoen wel hoger dan in het zuidelijke buurland.

In België liggen momenteel ruim 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis, 22 procent minder dan een week eerder. 341 patiënten worden nog behandeld op de intensive care. Het gaat daar om een daling van 27 procent. Sciensano meldt ook dat inmiddels 4,9 miljoen mensen in België een eerste vaccinatieprik hebben gehad.

Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit ruim 172 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Meer dan 3,7 miljoen patiënten zijn overleden. De cijfers geven geen volledig beeld. Er blijven ook besmettingen onopgemerkt, bijvoorbeeld omdat landen maar een beperkte testcapaciteit hebben. Ook hebben sommige besmette mensen nauwelijks ziekteverschijnselen.

De Vlaamse premier Jan Jambon kreeg zaterdag zijn eerste coronaprik met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Hij kwam met de fiets naar het vaccinatiecentrum in Noorderkempen. De politicus zei dat dit weekend mogelijk een nieuwe mijlpaal wordt bereikt in Vlaanderen. „Normaal gezien zal dan 90 procent van de mensen met een onderliggende aandoening een eerste prik hebben gehad.”

03.31 - Zestigplussers mogen afspraak maken voor vaccin Pfizer of Moderna

Zestigplussers die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een coronaprik met AstraZeneca krijgen vanaf zaterdag de kans een nieuwe afspraak te maken. Zij ontvangen dan een vaccin van Pfizer of Moderna.

Coronaminister Hugo de Jonge maakte dinsdag bekend dat de ’weigeraars’ een herhaaloproep krijgen voor een ander vaccin tegen het coronavirus. Dit terwijl het kabinet eerst volhield dat er wordt geprikt „wat de pot schaft” om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken.

Een groep zestigplussers vroeg om een andere regeling na berichten over trombose en een tekort aan bloedplaatjes als een zeldzame bijwerking van het vaccin van AstraZeneca. Een petitie om de groep zestigers een ander vaccin te geven werd zo’n 17.000 keer ondertekend.

Vanaf zaterdag krijgen ook negentigplussers die nog niet zijn ingegaan op een vaccinatie-uitnodiging een herhaaloproep. Half juni krijgen zeventigers die nog geen prik lieten zetten een brief en eind juni zijn 65 tot en met 69-jarigen aan de beurt. Tachtigers zijn tussen 20 april en 1 mei al opgeroepen, omdat de vaccinatiegraad in deze groep eerder wat achter leek te blijven.

04.51 - Van Dissel: prikken vanaf 12 jaar verlaagt verspreiding virus

Als kinderen vanaf 12 jaar een coronavaccin toegediend krijgen, zal dat de verspreiding van het virus komende winter flink beperken. Dat vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel aan het AD.

„De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden”, zegt hij.

03.31 - Na bijna acht maanden weer echte wedstrijden in amateursport

Voor het eerst in bijna acht maanden staan in de Nederlandse amateursport weer echte wedstrijden op het programma. De jeugd tot en met 17 jaar mag vanaf zaterdag in competitieverband gaan spelen tegen andere clubs. Ook de sportkantines mogen hun deuren weer openen.

De overheid besloot onlangs om de derde stap in het zogeheten openingsplan iets te vervroegen. De mogelijkheden om te sporten worden verruimd. Voetbalbond KNVB heeft de Regiocup opgezet, een regionaal toernooi waar jeugdteams van clubs die bij elkaar in de buurt zitten tegen elkaar gaan spelen. Ook hockeybond KNHB heeft een regionale competitie opgezet voor de laatste weken tot aan de zomervakantie.