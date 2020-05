Politie treft drugslab aan in schuur van boerderij in Eext

Bij het eerste onderzoek zagen agenten dat in de schuur aan de Vijzelweg een lab aanwezig was voor de productie van synthetische drugs. Het lab was niet in werking, maar wel klaar voor productie. Er zijn diverse goederen in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook wordt uitgezocht welke drugs geproduceerd zouden gaan worden.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen is vanwege de gevaarlijke chemische stoffen ter plaatse en zal het lab zaterdag ontmantelen.