Tanken in Duitsland voorlopig nog niet goedkoper

Dat zegt minister van Financiën Christian Lindner (FDP) in de Duitse krant Die Welt. Een snellere verlaging van de prijs van autobrandstof is volgens Lindner niet mogelijk, omdat daarvoor een wetswijziging nodig is die door het Duitse parlement moet worden goedgekeurd. België en Nederland hebben de accijns op autobrandstoffen al verlaagd.

Berlijn had de verlaging van de prijs van benzine en diesel op 24 maart aangekondigd als onderdeel van een maatregelenpakket dat bedoeld is om de impact te verzachten van de energiecrisis die wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Ook fors goedkopere kaartjes voor regionaal trein- en busvervoer en een ’energiebonus’ van 300 euro maken er onderdeel van uit.

Olieprijzen verder gedaald

De olieprijzen zijn maandag verder gedaald en hebben inmiddels bijna het niveau bereikt van voor de Russische invasie in Oekraïne. Dat komt mede doordat het aantal coronabesmettingen in China blijft toenemen, waardoor de vraag afneemt. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld. Ook hebben de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vorige week bekendgemaakt het komende halfjaar een recordaantal vaten uit hun strategische oliereserves op de markt te brengen om de prijs te drukken.

Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers verwacht dat de brandstofprijzen in Nederland in navolging van de olieprijs ook gaan dalen, zij het met enige vertraging. En er zijn meer factoren die de prijs aan de Nederlandse pomp bepalen, zoals de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Als de dollar duurder wordt ten opzichte van de euro dan zal een daling van de olieprijzen minder impact hebben op de brandstofprijzen.