Politie zet Leidsevaart af in zoektocht Sam Hooftman: ’We moeten die jongen terug hebben’

Aan de Leidsevaart staat wijkagent Frank Kathmann aan de voet van Kathedraal St Bavo over het water te kijken. „We moeten die jongen terug hebben”, fluistert hij. Ruim 24 uur na zijn vermissing wordt er nog intensief gezocht naar de 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen. Een grote groep mensen heeft zich na een oproep verzameld bij het huis van de vermiste jongen.

Rond 13.00 uur vrijdagmiddag verzamelen zich tientallen mensen van alle leeftijden bij het huis van de familie Hooftman. Er wordt een toespraak gegeven waarin iedereen wordt bedankt voor de betrokkenheid. „Namens de ouders: geweldig dat zoveel mensen zich hebben gemeld. De beste hulp die we nu kunnen bieden is zoeken in de buurt, alles uitkammen.”

Ⓒ politie

Een uur eerder zijn zeven andere groepen al begonnen. Die hebben een wijk toegewezen gekregen. Nu worden de mensen weer onderverdeeld in groepen, onder leiding van een coördinator. Via de app krijgt iedereen gegevens over kleding, gsm en andere kenmerken toegestuurd. Het laatste signaal van zijn gsm is iets voor 02.00 uur ’s nachts in de nacht van woensdag op donderdag opgepikt.

Speld in een hooiberg

Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, vertelt wijkagent Kathmann eerder die dag. Sam Hooftman vertrok woensdagavond om half elf ’s avonds vanuit Overveen naar drie vriendinnen die samen waren in een huis aan de Leidsestraatweg bij het station Heemstede-Aerdenhout. Rond kwart voor een ’s nachts vertrok hij met waarschijnlijk wat drank op en fietste vermoedelijk langs de Leidsevaart naar huis.

„We zijn gisteren vanuit onze logica gaan zoeken op alle routes die hij mogelijk afgelegd zou kunnen hebben”, vertelt Kathmann. De Havendienst heeft de Leidsevaart afgezocht. We hebben vervolgens op informatie van zijn moeder de routes bekeken die hij normaal volgt. Van de Leidsevaartweg naar de Zijlweg hebben we zelf gefietst. We hebben ook in de bosschages gezocht. Op de parkeerplaatsen hebben we gekeken naar zijn fiets. We hopen echt op informatie van het publiek. Dat iemand hem heeft zien fietsen, waardoor we gerichter kunnen gaan zoeken.”

Mensen verzamelen zich om te gaan zoeken naar Sam. Ⓒ Noordhollands Dagblad.

Racefiets

Sam Hooftman fietste die nacht op zijn zwartgrijze racefiets van het merk Sensa. Hij is 1 meter 70 lang en droeg een zwarte jas van het merk Dickies en een blauwe spijkerbroek. Sam droeg zwarte Nikes. Hij is redelijk gespierd en heeft geblondeerd haar, bruine ogen en een blanke huid.

Kathmann: „Er zijn ook vrijwilligers op dit moment met een boot aan het zoeken. Er wordt met man en macht gezocht, in het water gepeild en studenten van de politieopleiding zijn ook ingezet. Als wijkagent probeer ik maar een beetje mee te denken en te helpen. Je probeert je in die jongen te verplaatsen: hoe gaat hij naar huis? We gaan verder met het zoeken en hopen vooral op tips. Gisteren was ik helemaal doorweekt en onder de modder, maar dat vind ik niet erg. Er is maar één belang en dat is die jongen terugvinden.”

Bootje

Op de Brouwersvaart is inderdaad het bootje te zien met drie mannen erin. Ze zijn die ochtend vertrokken van de Leidsevaart ter hoogte van het station en zijn al uren onderweg met hun zoektocht naar Sam. Gisteren waren ze ook al op pad. Het gaat om drie buren van Sam Hooftman, die niet met hun naam in de krant hoeven en ook niet op de foto.

„Iedereen doet wat hij kan doen”, zegt een van de buurmannen. „We proberen zoveel mogelijk uit te sluiten. Het is lastig. Gisteravond hebben we nog gekeken in Middenduin, vandaag zijn we met de boot. We varen nu in de Brouwersvaart en zijn net het ECL gepasseerd. Daar zit hij op school, dus misschien koos hij uit automatisme wel deze route. De gangbare routes die hij altijd koos. We zijn met zijn allen ook de camera’s langs de routes aan het afgaan of daar misschien beeld van hem is vastgelegd. De politie coördineert alles prima en wij doen ons best. De hele buurt is erbij betrokken. Het gaat om Sam. Wij gaan door.”

Geen spoor

Op radio Haarlem105 vertelde Sams moeder: „Ik had hem om 1 uur thuis verwacht. Zijn telefoon is niet te traceren want hij staat uit. We kunnen geen contact met hem maken. Tot op heden hebben we geen spoor van hem en we maken ons grote zorgen. Dit is niets voor Sam. Hij is meestal op het tijdstip dat we hebben afgesproken thuis en anders laat hij weten dat hij later is.”

Het vermoeden is dat Sam na het volgen van de Leidsevaartweg bij de St Bavo linksaf is geslagen en vervolgens naar de Oranje Nassaulaan is gefietst. Een alternatieve route zou via de Zijlweg zijn geweest maar opgevraagde camerabeelden van een garage langs die route toonden hem niet. Op de eerste dag na de vermissing gingen vrienden en bekenden al flyeren in de buurt en werd bij stations gezocht naar zijn fiets.

Beau van Erven Dorens

Presentator Beau van Erven Dorens is een bekende van het gezin. Ook hij plaatste de oproep om naar Sam Hooftman uit te kijken. Vrijdag werd via Whatsapp ook opgeroepen om met een groep te gaan zoeken vanuit de Oranje Nassaulaan.

De politie vraagt iedereen die de jongen mogelijk gezien heeft of weet waar hij is contact op te nemen met 0900-8844. De politie is ook nog op zoek naar camerabeelden van 6 januari rond 01.00 uur, omgeving Leidsevaartweg ter hoogte van Kathedraal St. Bavo.