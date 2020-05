Doodgeschoten Rotterdammer ’net terug van repatriëringsvlucht Marokko’

Volgens de politie werd in de straat, gelegen in het Liskwartier in het noorden van de stad, meerdere keren geschoten. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke, op de hoek van de Ackersdijkstraat, aan zijn verwondingen.

De schietpartij gebeurde vlak voor de deur van VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. Hij schrijft op Twitter: ’lijkt een afrekening’. Volgens hem werd er wel een stuk of vijftien keer geschoten. „Het was echt bizar. Je denkt even aan vuurwerk want het waren echt harde knallen. Het leek wel een automatisch geweer want er werd een halve minuut lang geschoten.”

Karremans zegt dat hij zich wezenloos is geschrokken. „Het gebeurde een meter of dertig bij mijn voordeur vandaan. Wat bizar dat dit gebeurt in een kinderrijke buurt. Ik ben even naar buiten gegaan en zag iemand levenloos op straat liggen.”

Een buurtbewoner was aan het fitnessen buiten toen hij naar eigen zeggen knallen hoorde:

Een geëmotioneerde vrouw dook volgens het AD een half uur na de schietpartij onder het politielint door. ,,Mijn broertje, mijn broertje”, riep ze. Op haar sokken rende ze naar het lichaam, dat onder een laken lag.

’Teruggekeerde Marokkaan’

De hoofdredacteur van de MoslimKrant, Brahi Bourzik, zegt op twitter dat het volgens zijn ’bronnen’ uit Rotterdam Zuid gaat om een ’Nederlandse Marokkaan die net is teruggekeerd’ met een repatriëringsvlucht. Hij voegt er de hashtag ’stopgeweld’aan toe.

De daders zijn volgens een politiewoordvoerder waarschijnlijk gevlucht met een auto. Het gaat vermoedelijk om twee mannen in donkere kleding. Op het Rotterdamse bedrijventerrein Spaanse Polder is zondagavond een brandende Audi aangetroffen. De politie onderzoekt of dit mogelijk de vluchtauto is geweest.

De politie roept mensen die beelden hebben van de schietpartij op die te delen.