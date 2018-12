Verdachte dodelijke ruzie filmfestival eerder gewelddadig

De recherche heeft op de telefoon van John H. (37) bewakingsbeelden van die gebeurtenissen teruggevonden. „Het lijkt er op dat het beeldmateriaal als een soort trofee is bewaard”, zei officier van justitie mr. M. van den Berg vrijdag tijdens de pro formazitting in de rechtbank in Dordrecht. Een van de slachtoffers heeft onlangs aangifte gedaan tegen H., die daarvoor ook zal worden vervolgd.

Jip Jurg was eind januari naar een feest in de Rotterdamse schouwburg geweest en kreeg buiten op straat onenigheid met de beveiliging. Nadat de Rotterdammer een duw had gehad, zou hij John H. een klap hebben verkocht. „Jip was vervelend”, erkende de officier. Terwijl de man door andere beveiligers op de grond in bedwang werd gehouden zou H. hem met volle kracht in zijn buik hebben geschopt en mogelijk ook op hem zijn gaan staan.

Jip Jurg is vervolgens met de taxi naar huis gegaan en is twee dagen later door zijn vader en zus dood gevonden in zijn badkamer. Uit sectie is gebleken dat hij is overleden aan inwendig letsel. Zo waren onder meer de alvleesklier, de ophangband van de dikke darm en weke delen in de bovenbuik gescheurd. Een week later meldden John H. en zijn collega’s zich bij de politie.

Doodslag

De zaken tegen de twee andere beveiligers zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd. „Er zijn geen aanwijzingen dat zij zich niet proportioneel hebben gedragen.” De openbaar aanklager denkt wel dat de twee als verdachten niet het achterste van hun tong hebben laten zien en gaat het duo daarom onder ede horen bij de rechter-commissaris.

"Er is met zeer veel kracht geschopt"

John H. wordt vooralsnog verdacht van doodslag op Jip Jurg. „Er is met zeer veel kracht geschopt”, concludeert de officier op basis van getuigenverklaringen. De forsgebouwde Rotterdammer ontkende via zijn advocaat, mevrouw mr. E. Pieterse, buiten zijn boekje te zijn gegaan. Volgens haar is H. mogelijk gestruikeld en heeft hij het slachtoffer daardoor per ongeluk geraakt.

De raadsvrouw meldde dat haar cliënt voor de geweldsincidenten waarvan de beelden op zijn telefoon zijn teruggevonden een goede verklaring heeft. „Dit waren werk gerelateerde incidenten met lastige klanten.” Het verzoek van de verdediging om H. tot aan de inhoudelijke zitting op vrije voeten te stellen, werd gisteren door de rechtbank naar de prullenbak verwezen. De rechtszaak wordt over drie maanden voortgezet.