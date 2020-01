Boerma leverde drie Michelinsterren (De Leest) in en opent pizzatent

Jacob Jan Boerma: „Toen ik de derde ster eenmaal had, voelde het alsof ik een gevangenis voor mezelf had gecreëerd.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Vaassen - „De erkenning van Michelin was mij meer waard dan miljoenen op de bank.” Met deze positieve kijk blikt chef-kok Jacob Jan Boerma (45) terug op de tijd dat hij in zijn restaurant De Leest in Vaassen drie Michelin-sterren kookte. Hij gaf de sterren vorig jaar vrijwillig terug.