Dieprode halfjaarcijfers NS, treinen rijden wel vaker op tijd

Alleen door overheidssteun in Nederland en lagere beëindigingsvergoedingen die NS is overeengekomen in het Verenigd Koninkrijk, boekt NS toch nog een positief bedrijfsresultaat van €389 miljoen, waar dat in 2020 nog uitkwam op een saldo van €52 miljoen negatief.

Zonder overheidssteun en deze eenmalige meevaller komt NS in de eerste helft van 2021 financieel opnieuw uit op een slecht halfjaar met een negatief resultaat van €601 miljoen. Vorig jaar was dat €1.078 miljoen negatief. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die NS maandag presenteert.

Dat de inkomsten fors terug zouden lopen is geen verrassing, want al in mei 2020 maakte de vervoerder bekend tot en met 2024 in Nederland zo’n €4,7 miljard aan inkomsten mis te lopen. Op dit moment staat de teller al op €2,4 miljard minder inkomsten.

Volledige dienstregeling

,,Bij elke versoepeling wordt duidelijk dat Nederland niet kan wachten om er weer op uit te trekken. We rijden ondanks corona nagenoeg de volledige dienstregeling voor onze reiziger. Dat is een groot compliment waard aan onze mensen die in moeilijke omstandigheden hun werk blijven doen”, zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS.

,,Maar de onzekere situatie duurt voort voor onze reizigers en collega’s en dat zien wij terug in de reizigersaantallen en in onze financiële cijfers. Wij zijn blij dat wij ook tot 1 september 2022 een financieel vangnet van de overheid krijgen in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding”, meent de CEO. ,,Die vergoeding als vangnet dekt echter niet alle kosten. Daarom nemen we zelf ook maatregelen om weer financieel gezond te worden. Dat is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf en voor de bereikbaarheid van Nederland.”

,,We blijven investeren om de reizigers weer terug te kunnen ontvangen. Het testprogramma van de nieuwe snelle intercity ICNG is in volle gang en we starten in september een proef met een ‘tienminutentrein’ op twee trajecten die in december van start gaan”, vervolgt Rintel. ,,Ik roep een nieuw kabinet dan ook op om met lef te blijven investeren in de bereikbaarheid van Nederland. Het spoor speelt hierin een cruciale rol, zeker gezien de enorme woningbouwopgave in combinatie met de klimaatambities die Nederland heeft. Niemand wil immers een woning die niet bereikbaar is.”

Lockdown

Belangrijkste oorzaak van de tegenvallende financiële prestaties van NS is de door de regering afgekondigde lockdown in december 2020 toen reizigers werd gevraagd alleen noodzakelijke reizen te maken en forensen werden geadviseerd om thuis te werken. ,,Vooral forensen zijn nog niet terug in de trein. Het eerste herstel van de reizigersaantallen komt vooral door de sociaal-recreatieve reizigers”, aldus een woordvoerder. ,,Ook de tweede helft van dit jaar is erg onzeker. We verwachten wel een licht herstel, omdat onder andere studenten weer terug komen. Het woon-werk-verkeer zal naar verwachting echter achterblijven.”

De dagelijkse spits ontbrak door corona bijna volledig in de eerste helft van 2021 en dat was te merken in de trein. ,,Bijna iedereen ( 99,9%) van de reizigers had in de ’traditionele spitstijden’ een zitplaats. Hoewel er fors minder reizigers waren, kwamen ze wel vaker op tijd: 95,2% van de treinreizigers kwam op tijd bij de eindbestemming aan, tegenover 93,5% vorig jaar”, aldus de zegsman.