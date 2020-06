Rechtszaak fatale flatbrand Arnhen 16 juni achter gesloten deuren

Bloemen en knuffels op de plek waar een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven kwamen. Ⓒ ANP

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem behandelt dinsdag 16 juni de zaak over de fatale flatbrand tijdens de jaarwisseling in Arnhem. Twee jongens, twaalf en dertien jaar oud, zijn de verdachten in deze rechtszaak.